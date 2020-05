Frankrike avventer restaurantåpning

Eksporten av fersk hel laks til Frankrike gikk ned med 6 prosent til 1 305 tonn, mens eksporten av fersk filet gikk ned med 8 prosent til 133 tonn i uke 19 mot samme uke i fjor.

- Mens de fleste franske butikker kunne åpne fra mandag denne uken, er restauranter og kaféer fortsatt stengt. En gradvis gjenåpning blir først besluttet i slutten av mai og vil være avhengig av utvikling i regional smittespredning. Take away og hjemlevering er fortsatt mulig og kantiner kan nå holde åpent for ansatte, sier Trine Horne, Sjømatrådets fiskeriutsending til Frankrike til Sjømatrådets nettsider.

- Vi ser at fransk videreforedlingsindustri går tilnærmet som normalt med tilpasninger til nasjonale smittevernhensyn. De store røykeriene har åpent, og produserer som normalt for perioden. Dagligvarehandelen er preget av strenge smitteverntiltak og vi ser en fortsatt vridning over mot ferdigpakkede produkter. Både laks og torsk har fått mer hylleplass enn tidligere med porsjonspakninger. Ferskvarediskene som tidligere i koronaperioden var stengt ned, har nå stort sett gjenåpnet, sier Horne.

- Dreiningen til økt hjemmekonsum i Frankrike har så langt ikke kompensert for bortfallet av restaurantsegmentet. Det blir derfor interessant å følge med utviklingen i restaurantsegmentet når regionene trolig gradvis åpner opp igjen i juni, avslutter Horne.