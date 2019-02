Frarådet grunnrenteskatt

I et møte med regjeringen denne uka frarådet Norges Fiskarlag nok en gang å innføre såkalt grunnrenteskatt for fiskerinæringen.

Foto: Norges Fiskarlag

– Vi frykter at en grunnrenteskatt kan svekke den ønskede utviklingen i årene fremover, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en artikkel på Fiskarlagets nettsider.

Tirsdag formiddag deltok Fiskarlagets leder og generalsekretær i statsministerens kontaktutvalg, et forum som markerer starten på vårens lønnsoppgjør. Sammen med de andre partene i arbeidslivet deltar Fiskarlaget for å gi våre signal for den økonomiske utviklingen.

– Jeg var overfor statsministeren tydelig på at det går godt i næringen, men at naturlige svingninger, både i kvoter og i internasjonal handel, tilsier varsomhet med grep som utfordrer utviklingsmulighetene for næringen. Til tross for at januar viste seg å bli tidenes måned for norsk hvitfisk, så er det likevel grunnlag for politisk forsiktighet, mener Kjell Ingebrigtsen.