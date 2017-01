Fregatt til Andfjorden

I neste måned kommer en fregatt til Andfjorden og Vågsfjorden for å trene med helikopter. For aller første gang.

Foto: Forsvaret

Det skjer etter at de nye kystvakthelikoptrene har trent med kystvaktbåtene i samme område mer og mindre sammenhengende de siste to-tre årene. I fjor gikk det med 220 patruljedøgn kun for denne virksomheten, noe som klart har gått ut over Kystvaktens ordinære virksomhet.

- Kystvakten skal nå i større grad benytte Nordkappklassens patruljedøgn til havgående «primæraktivitet». Noe trening med NH90 vil dog fortsatt finne sted i mer kystnære farvann. Det er planlagt oppstart med helikoptertester på fregatt i februar i Nord-Norge (Vågsfjorden/ Andfjorden), og på litt sikt vil det bli mer fokus på trening av samvirket mellom NH90 og fregattene, skriver pressevakt i Forsvaret, oberstløytnant Frank Sølvsberg, i en epost til Kyst og Fjord.

Etter alt å dømme vil dette være en treningsperiode som varer langt kortere enn den som har vært med kystvaktfartøyene.