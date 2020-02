Fremmer mistillitsforslag

Sosialistisk Venstreparti fremmer mistillit mot fiskeriminister Geir Inge Sivertsen. - Denne saken er alvorlig, og for oss handler den først og fremst om at de på toppen skal behandles likt som alle andre, sier partileder Audun Lysbakken.

Siden fiskeriminister Geir Inge Sivertsen ikke trakk seg i statsråd i dag, som følge av etterlønnsaken, fremmer SV mistillitsforslag mot fiskeriministeren.

- Vi har ikke tillit til Geir Inge Sivertsen som fiskeriminister. Denne saken er alvorlig, og for oss handler den først og fremst om at de på toppen skal behandles likt som alle andre. Folk som har mottatt penger de ikke har krav på fra NAV blir straffet hardt, og da kan ikke en statsråd i samme situasjon slippe unna uten reaksjon, sier Lysbakken.

- Mistillit er riktig fordi statsråden har mottatt etterlønn han ikke skulle hatt, og ikke ryddet opp før dette ble en sak i mediene. Denne saken burde vært løst av statsminister Erna Solberg. Når hun ikke tok grep i statsråd i dag er det tydelig at bare Stortinget kan sørge for en reaksjon mot fiskeriministeren. Dessverre har det under Solberg utviklet seg en kultur for at statsråder ikke må ta ansvar for feil.

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen søkte om, fikk innvilget og mottok etterlønn på i overkant av 120.000 kroner. Statsministeren har fortsatt tillit til Sivertsen.

- For enhver borger ville det å urettmessig tilegne seg penger slik Sivertsen har gjort ført til en svært alvorlig reaksjon. For beløp over 100 000 kroner kan en som har fått penger urettmessig fra Nav regne med fengselsstraff, sier SV-lederen.