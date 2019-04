Fremtidens havforsker er en robot

Her er havforskningas sommervikarer; to vinddrevne droner som skal farte på kryss og tvers med avanserte sensorer om bord.

De to dronene er levert av det private amerikanske selskapet Saildrone. Selskapet ser for seg en rekke ulike bruksområder for disse farkostene, alt avhengig av hva slags sensorer som monteres om bord. Dronene drives fremover av et vingeseil, og får strømmen sin fra både solceller og propelldynamoer.

Sluppet løs

Havforskningsinstituttet skriver på sine nettsider at de to dronene ble sluppet fri utenfor Bergen mandag denne uka. Den ene er leid inn av Havforskninga, og den andre skal gjøre et tokt i nordsjøen for Saildrone selv.

Jobber parallelt

Dronen som skal jobbe for Havforskningsinstituttet er utstyrt med samme typen ekkolodd som forskningsfartøyene, noe som borger for både kvaliteten på data og hvor lett det er å analysere de innsamlede dataene til noe forskerne kan jobbe med.

Seildronen jobber samtidig som HI gjennomfører to tradisjonelle tokt i samme farvann, og han ser frem til å sammenligne dataene fra dronen mot det som er samlet inn fra forskningsfartøyet.

Toktet har som formål å samle data om sild, tobis, sei, fiskelarver og plankton i Nordsjøen

Flere fordeler

Havforsker Espen Johnsen, som leder droneprosjektet, er ikke i tvil om at droner kommer til å bli et nyttig supplement i årene som kommer.

– Dette er definitivt en del av framtidas overvåkning, sier Johnsen, som antar det vil ta få år før denne formen for datainnsamling er helt naturlig i tillegg til tradisjonelle metoder.

– Seildronen lager minimalt med støy og kan komme tettere på fisken enn store fartøy. Dessuten er dronen enkel å dirigere om når den gjør interessante observasjoner. I kombinasjon med annen høyteknologi, som for eksempel maskinlæring, kan dronene bli enda mer nyttige for oss, sier Espen Johnsen i artikkelen på Havforskningas nettsider.