«Fridtjof Nansen» koronafast i Norge

Havforskningsinstituttets forskningsfartøy «Dr. Fridtjof Nansen» ligger til kai i Norge. Skipet skulle egentlig vært på oppdrag i Afrika, men ble kalt hjem til Bergen da koronaepidemien startet.

Foreløpig kan ikke det topp moderne fartøyet, som eies av Norad, settes inn i norske farvann.

Alle tokt kansellert

Dette skyldes at båten, som sto ferdig i januar 2017, finansieres over bistandsbudsjettet, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Inntil videre er alle tokt kansellert frem til juni neste år for fartøyet. Imens må et kjernemannskap være om bord til enhver tid.

– Samfunnsøkonomisk mener vi det er litt klønete å ikke bruke båten, så lenge vi har plenty med oppdrag, har rederisjef Per Nieuwejaar ved Havforskningsinstituttet sagt til Skipsrevyen.

– Blir i Norge

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) har nå bedt Norad, eieren av båten, «så raskt som mulig vurdere om fartøyet kan leies ut for bruk til forskningsformål i norske farvann».

Ifølge statsråden er det lite sannsynlig at fartøyet vil være tilbake i toktvirksomhet i Afrika og Asia før tidligst andre halvår 2021. Han peker på at både offentlige og private aktører kan ønske å leie skipet for forskning i Norge.

Etter planen skulle «Dr. Fridtjof Nansen» seilt langs kysten i Nord-Afrika i 20 år.