Frifunnet for feilrapportering

Dag Ivar Knutsen fra Myre nektet å vedta forelegg og inndragning, og fikk rettens medhold.

Saken handler om landing med båten «Myrebas» ved mottaket på Gimsøya i Lofoten 25. mars 2018. Skipperen oppga i sin fangstrapport en estimert fangst på 37 tonn, men etter at fisken var levert og veid viste det seg at man ved å bruke omregningsfaktor 1,5 fikk en total fangst på 41,7 tonn.

Det er et avvik på 11,3 prosent, og ifølge kontrollørene utenfor tillatt slingringsmonn for beregning av fangsten man har om bord.

Diskusjonen handlet imidlertid om hvorvidt avviket skulle settes enda høyere. Det er vel kjent at torsken har en større vekt under lofotsesongen, og Fiskeridirektoratet ville ut fra en inspeksjon av et annet fartøy dagen før sette omregningsfaktoren til 1,8.

Det var ikke Knutsen enig i, og fastholdt i retten at de ikke hadde noen grunn til å avvike normal omregningsfaktor på 1,5. Forskjellen mellom de to faktorene betød at avviket av beregnet fangst ville stige til hele 23 prosent.

Vesterålen Tingrett la seg på Knutsens tolkning, og slår fast at det var korrekt å bruke 1,5 som omregningsfaktor, og at avviket i beregnet fangst dermed ligger i et område som normalt ikke skal straffeforfølges.

Statens krav om 20.000 i bot til skipperen personlig og 130.000 i inndragning til rederiet ble derfor avvist. Knutsen får i tillegg sine saksomkostninger dekket av staten.