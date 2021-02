Frihandelsforhandlingene med Storbritannia inne i siste fase

Næringsminister Iselin Nybø hadde torsdag et møte med sin kollega Ranil Jayawardena i det britiske handelsdepartementet.

– Vi går nå inn i siste fase av forhandlingene med Storbritannia. Målet er at en omfattende frihandelsavtale vil tre i kraft i løpet av 2021 og sikre næringslivet like, eller bedre, konkurransevilkår som sine konkurrenter. Handel på tvers av landegrenser er viktig for et land som Norge, og dette vil bidra til fortsatt eksport og økt verdiskaping for våre bedrifter, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Viktige forhandlinger

Norge er svært avhengig av handel med Storbritannia. Derfor haster det å få på plass frihandelsavtalen for å sikre forutsigbarhet for næringslivet, videreføring av eksisterende verdikjeder og for å opprettholde norske markedsandeler.

– Vi har forhandlet med høy intensitet siden i fjor sommer og jeg er svært fornøyd med at forhandlingene nå nærmer seg slutten. Vi gjør vårt ytterste for at avtalen både skal bli så god som overhodet mulig, i tillegg til å bli ferdigstilt på rekordtid. Det er av stor betydning for norske bedrifter for å opprettholde, og øke, våre markedsandeler i ett av våre desidert viktigste eksportmarkeder, sier Nybø.

Norges viktigste handelspartner

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU/EØS. I 2020 eksporterte vi varer til Storbritannia for nesten 135 milliarder kroner. I tillegg selger vi årlig tjenester til britene for nærmere 40 milliarder kroner. I 2020 utgjorde handelen med britene 17 prosent av norsk vareeksport. For olje og gass sto handel med britene for 29 prosent av eksportinntektene.