Fristet franske ganer

Ulltepper, stearinlys, snø og sjømat får i disse dager franskmenn ut og opp på takterrassene selv om sesongen for utepils for lengst er over. Pop-up-konseptet Norway X Stories har vært arrangert i gastronomihovedstedene Lyon, Bordeaux og Paris med stor suksess.

Foto: Sjømatrådet

Den ledende utelivsguiden Le Bonbon har allerede nevnt arrangementet på takterrassen Le Perchoir som ett av de heteste tipsene for det man bør få med seg i Paris før jul.

- Det er tredje år på rad at vi arrangerer slike pop-up-arrangementer for å sette fokus på opphav og sjømat. Vi spiller på de assosiasjonene som franskmenn har til Norge og har laget en opplevelse der det serveres fantastisk sjømat i «norske» omgivelser. Konseptet er utviklet i tråd med vårt globale konsept for norsk sjømat, og vi har satset friskt når vi drar franskmenn ut i kulden for å spise midt på vinteren, forteller fiskeriutsending Maria Grimstad de Perlinghi, som lanserte arrangementet i Paris på onsdag.

Største konsummarked

Frankrike er vårt største konsummarked. I 2016 eksporterte Norge 133 000 tonn sjømat, til en verdi av 7,9 milliarder kroner, til dette kresne gourmetlandet. Maria Grimstad de Perlinghi forteller at arrangementene i Lyon og Bordeaux har fått god respons og at de etter åpningskvelden i Paris fikk mange gode tilbakemeldinger.

- Under åpningskveldene i hver by er det invitert en utvalgt gruppe journalister, næringsaktører og andre innflytelsesrike mennesker innenfor mat. På de resterende dagene er det åpent for andre interesserte. Her serverer vi en fantastisk opplevelse og norsk sjømat laget av den norske toppkokken Christopher Haatuft. Responsen har vært enorm, med fulle hus og supre tilbakemeldinger i sosiale medier, forteller en fornøyd de Perlinghi.

Franskmenn elsker det norske

Norway x Stories, som konseptet kalles, er også en arena der det nye opphavsmerket og konseptet rundt «Seafood from Norway» passer godt inn. De Perlinghi mener fokus på opphav vil bli viktigere og viktigere i arbeidet fremover i Frankrike og at forbrukerne i stadig større grad legger vekt på bærekraft, kvalitet og opphav.

- Fokusgrupper som vi har gjennomført viser at franskmenn generelt har et utrolig positivt syn på Norge og alt som er norsk. Det oppfattes som rent, moderne, troverdig, velfungerende og vakkert. Dette er aspekter vi spiller mye på også i profileringen av den norske sjømaten i Frankrike. Vi har fått utallige positive tilbakemeldinger på at arrangementene passer så tydelig inn i «Seafood from Norway»-konseptet og folks oppfatning av det norske, sier Maria Grimstad de Perlinghi.

- Det er ikke tvil om at dagens forbrukere er mer opptatt av hvor maten kommer fra enn tidligere. Når vi vet hvor utrolig viktig opphav er for den franske forbruker, er det desto viktigere å fortelle historien om den norske sjømaten. All honnør til Sjømatrådet og en av Norges beste sjømatambassadører, Christopher Haatuft, for en smak av Norge og den norske sjømaten midt i Frankrikes hovedstad, sa statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, Roy Angelvik, som også var til stede under arrangementet i Paris.

Tett link mellom konsum og omdømme

Sjømatrådet arrangerte i tillegg et seminar i forkant av arrangementet, der norske eksportører møtte representanter fra den franske bransjen for å diskutere utfordringer og trender i det franske sjømatmarkedet.

- Vi har hatt mange utfordringer i det franske sjømatmarkedet de siste årene, spesielt når det gjelder omdømme. Franske forbrukere er utrolig kvalitetsbevisste og det er et høyt fokus på mat i mediene. Konsum og omdømme er tett linket her, og vi har jobbet målrettet med omdømmebygging, og det har gitt resultater, sier de Perlinghi.