Fritt fiske etter sei

Den minste flåten får fra og med i dag fiske fritt etter sei i nord.

Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter sei nord for 62°N, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Samtidig er det besluttet at inntil videre kan fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 15-20,99 meter, fortsette sitt fiske etter sei nord for 62°N innenfor gjeldene regulering.

- Bakgrunn for beslutningen er å tilrettelegge for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut, heter det i meldingen.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.