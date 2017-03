Fritt fiske for lukket gruppe

Melding fra fiskeridirektøren angående to fiskeslag.

Fiskeridirektøren har fredag 17. mars besluttet å innføre fritt fiske for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter hyse og sei nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, heter det i meldingen som er signert Guro Gjelsvik og Maja Brix.