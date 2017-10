Fritt fiske på sei og hyse

Turistene har fritt fiske på sei, hyse og det meste av alt annet som svømmer i havet. Bare torsk og kveite skal rapporteres.

Foto: Arkivfoto

Fiskeridirektoratet sender nå ut på høring forslag til blant annet registrering og fangstrapportering fra turistfiskebedrifter. Direktoratet legger opp til en forsiktig start og foreslår i første omgang at kun torsk og kveite skal rapporteres. De nye reglene skal gjelde fra neste år.

Plikter å søke

Alle som driver næring basert på turistfiske for minst 50 000 kr i året og har minst en båt til utleie plikter nå å søke Fiskeridirektoratet om å få registrert virksomheten. Men også bedrifter som har inntekt fra turistfisket men som ikke er omfattet av rapporteringsplikten, og som er registrert i enhetsregisteret og har utleie av minst én båt, kan registrere seg frivillig, skriver direktoratet i en pressemelding.

Gjester som besøker bedrifter som er registrert, både de som er omfattet av registreringsplikten og de som registrerer seg frivillig, vil fra neste år kunne ta med seg 20 kilo fisk over grensen når de forlater landet. Alle andre kan etter 1. januar kun ta med seg 10 kilo fisk. I dag er det 15 kilo som er grensen for alle som tar med seg fisk ut av landet.

Skal rapportere antall

I høringsforslaget til Fiskeridirektoratet er det lagt opp til at turistfiskebedriftene skal rapportere fangsten som gjestene tar, men ikke som kilo rund fisk eller fisk som er omregnet fra rund fisk.

– Det viktigste for oss er ikke mengden kilo fisk, men hvor mange fisk som blir registrert. Ved å be om antall i stedet for vekt vil vi gjøre det enkelt for bedriftene å rapportere, og samtidig får vi og havforskerne økt kunnskap om hvor stort omfang turistfiske har. Den tekniske løsningen vi nå jobber med for selve innrapporteringen, vil lett kunne utvides til å omfatte vekt dersom det på ett eller annet tidspunkt skulle bli aktuelt, sier seniorrådgiver Trond Ottemo.

Fangst per båt

I utgangspunktet vil Fiskeridirektoratet kun be om at bedriftene registrerer hvor mange torsk og kveite som blir fisket. Rapporteringen skal gjelde for hver enkel fisketur per båt og turer uten registrert fangst bør også innrapporteres, mener Fiskeridirektoratet.

– Vi ønsker ikke en for omfattende ordning til å begynne med. Vi anbefaler derfor kun at torsk og kveite skal rapporteres fra nyttår. Men vi foreslår at torsk og kveite som blir fanget, men gjenutsatt av ulike grunner, også skal rapporteres. Erfaringene vi gjør nå i begynnelsen vil kunne si om vi bør utvide antall arter eller innlemme andre ting i hva som skal rapporteres, sier Ottemo.

Fiskeridirektoratet legger opp til at bedriftene skal rapportere digitalt via mobiltelefon, nettbrett eller via andre hensiktsmessige digitale plattformer, og direktoratet vil tilby en enkel og gratis løsning.

Minst hver måned

Men bedriftene som er omfattet av fangstrapportering kan selv velge løsning så lenge direktoratet får de data som forskriften krever. Rapportering av fangst skal skje minimum en gang hver måned.