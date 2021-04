Fritt hysefiske for konvensjonelle redskap

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut:

Det innføres fritt fiske for alle fartøy i lukket gruppe som fisker med konvensjonelle redskap

Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 181 tonn hyse pr. kvotefaktor

Torsketrålerne gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 724 tonn hyse pr. kvotefaktor

Seitrålerne gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 256 tonn hyse pr. kvotefaktor

Direktoratet minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, fredag 16. april.