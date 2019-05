Frøybas bestiller ny båt

Barents Solutions AS har signert kontrakt med Frøybas AS i Kalvåg for bygging av en kombinert snurper/snurrevadbåt med lengde på 15 meter. Båten blir bygd i aluminium.

– Båten blir sannsynligvis den største snurperen i Norge i forhold til lastekapasitet for båter med lengde inntil 15 meter. Det er tre isolerte lasterom og moderne innredning med høy standard. Thrustere, hydraulikksystem, RSW-system, asdic, vacuumsystem og annet essensielt utstyr for å drive effektivt fiskeri har svært høy spesifikasjon. Reder har lang erfaring med drift av denne båttypen og har valgt kvalitetsutstyr heile vegen, heter det i en pressemelding fra Barents Solutions.

Stor interesse

Mange har allerede vist interesse for båttypen. Det blir spennende å se om det vil komme mange flere henvendelser nå når vi offentliggjør kontrakten, sier Harald Bigset, daglig leder i selskapet.

Bygging i utlandet

– For dette prosjektet vil deler av båten bli bygd i utlandet. Vi hadde et ønske om å bygge den på Fiskå der vi bygde forrige båten, men av forskjellige grunner så gikk det ikke slik. Det er synd, vi sender rundt 20 årsverk ut av landet bare for dette ene prosjektet, sier Bigset.

Mye norsk innhold

– Det er et stort innhold av norsk utstyr på båten. Når det er mulig så velger vi utstyr og tjenester fra lokale virksomheter, avslutter Bigset.