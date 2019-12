Frp-leder raser etter krabbevedtaket

Nei til krabbekvote til fiskere i Vest-Finnmark var dråpen som nå har fått begeret til å flyte over for Fremskrittspartiets fylkesleder i Finnmark, Odd Eilert Persen.

I et intervju med Ifinnmark.no (krever innlogging) gjør Persen det klart at kunngjøringen om at Fiskeriministeren ikke kommer Vest-Finnmark i møte i spørsmålet om retten til å fiske kongekrabbe øst for Måsøy, vil få konsekvenser.

Les også: Det blir ikke krabbekvote til Vest-Finnmark

– Jeg er forbanna på regjeringen! Her har de gjort en helt elendig jobb. Jeg som fylkesleder i Finnmark får ikke engang beskjed og må lese det i avisa. Det her er rett og slett helt på trynet. Dem lytter jo ikke til folk! Jeg aksepterer det rett og slett ikke. Jeg snakket med ministeren i en time nå, han la seg langflat og beklaget, forteller Persen til Ifinnmark.no.

I tillegg til krabben var Persen også rimelig opptrekt over andre saker, som for eksempel ambulansekrisen. Han mener vedtaket om krabben bare bekrefter påstanden om at regjeringen nå river ned Finnmark.

Nå varsler han oppvask.

– Jeg skal finne ut hvem som stoppet dette, og jeg skal ha saken inn til Stortinget til votering. Det skal fram hvem som stemmer imot. Hadde jeg vært på Stortinget nå, skulle jeg laget skikkelig bråk. Jeg er møkka lei regjeringen og det de leverer til Finnmark! De river ned Finnmark sånn de driver på nå, raser Persen til Ifinnmark.no.

– Båten synker med våre folk ved roret! sier han til avisa.