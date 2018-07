Frykter at uregulert krabbefiske fører til kollaps

Øyvind Seipæjærvi frykter kollaps i kongekrabbe-bestanden dersom man ikke klarer å få full kontroll over hva som fanges.

Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

- Det har skjedd før. I Stillehavs-Russland kollapset bestanden for 10-12 år siden etter en alt for høy beskatning. Nå ser vi allerede klare tegn til at krabben har gått i kraftig mink i mange områder på Finnmarks-kysten som tidligere hadde stor tetthet, sier Seipæjærvi til Kyst og Fjord.

Frykter for grunnlaget

Enkelte estimat anslår at så mye som 20 prosent av kongekrabben som omsettes i Norge, kan være ulovlig fanget.

- Dersom det stemmer kombinert med at kvotene samtidig ligger 30 prosent over det havforskerne foreslår, kan resultatet ende med at vi en dag står uten fangstgrunnlag, frykter Seipæjærvi.

I dag er han krabbefisker, men har fulgt kongekrabben siden den spede begynnelsen fra salgssiden. Sepæjærvi bygde opp de første eksportrutene fra Norge samt etablerte varemerkeforeningen Varanger.

Han liker absolutt ikke den utviklingen som skjer i næringen.

Ser signalene

- For det første har direktoratet hvert år satt en kvote som ligger langt over det havforskerne har anbefalt. Det har skjedd år etter år. Samtidig hersker det ingen tvil om at det foregår en svart omsetning. Det var jeg vitne til da jeg drev som krabbeselger, og det har absolutt ikke blitt bedre. Derfor er uttaket i dag kanskje så mye som 50 prosent over det som bestanden tåler, sier Seipæjærvi.

Derfor er han ikke overrasket over at det tas lite krabbe utenfor Vardø, Båtsfjord og i Tanafjorden.

- Helt øst i Finnmark får vi fortsatt gode krabbefangster. Men det skyldes trolig innsig fra Russland, ikke at den fornyer seg selv. Grunnlaget for å skru på varsellysene er i høyeste grad til stede, mener Seipæjærvi.

Ser likhetstegn

Bestanden av kongekrabbe i Stillehavs-Russland har ennå ikke tatt seg opp til samme nivå som før kollapsen man opplevde i perioden 2005 til 2008. Derfor mener Seipæjærvi det er all grunn til å være bekymret.

- Årsaken til at krabbebestanden brøt sammen her, skyldes blant annet en stor svart omsetning. De russiske myndighetene tok imidlertid grep og skiftet ut alle lokale kontrollenheter med folk fra Moskva for å bygge opp bestanden igjen.

For norske krabbefiskere var kollapsen i Øst-Russland svært lukrativ. Prisene skvatt umiddelbart i været og nærmest doblet seg over natten og har siden holdt seg høyt.

- Nå er det viktig at ikke vi ender i samme situasjon. Derfor bør man over hodet ikke ta lett på forvaltningen, sier Øyvind Seipæjærvi.