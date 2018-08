Frykter en økt bestand

Nordland fylkes fiskarlag mener at det fangstes for lite på havert og steinkobbe. De mener at denne jakten bør gjøres mer attraktiv i fortsettelsen.

Foto: Michael Poltermann, Havforskningsinstituttet

Arbeidsutvalget i laget hadde møte like før helga og vedtok følgende:

«Vi viser til forslag fra Havforskningsinstituttet om å stanse fangst på steinkobbe og havert ved 0,7 MN i stedet for som i dag på 0,5 MN. Dette vil si at en stopper fangst av kystsel på et tidligere tidspunkt ved nedgang i bestandene.

Det vises videre til at fiskerne som fisker på kysten hele året nok har en annen oppfatning av bestandsutviklingen av kystsel enn det som Havforskningsinstituttets tellinger viser. Arbeidsutvalget skal ikke være for bastant i sine påstander omkring bestandsstørrelsen på havert og steinkobbe, men en har et generelt inntrykk av at bestandene ikke har minket de siste årene – kanskje tvert imot. Dette har også ganske sikkert sammenheng med at de fastsatte jaktkvotene på havert og steinkobbe ikke har vært fangstet de siste årene. Spesielt har fangst av havert vært liten.

Kystselbestandene er en stor predator på kysten og spiser mye fisk. En mener at særlig for kysttorsken er dette svært utfordrende fordi torsk står på menyen til sel. Sel er også mellomvert for kveis som gjennom svært mange år har vært et stort problem for fiskerinæringen særlig på Helgeland. Det har ført til store økonomiske tap for fiskerinæringen både på sjø og land.

Arbeidsutvalget vil anta at så lenge vi har store bestander av kystsel så vil både predasjon på kysttorsk og kveis i fisk, særlig i torsk fortsatt være meget problematisk for de lokale fiskeriene.

Arbeidsutvalget anser at den predasjonen som både sel og andre pattedyr og fugl, særlig storskarv har på fisk i nærområdene har negativ innvirkning på kysttorskebestanden og er en medvirkende faktor til at en ikke klarer å bygge opp bestanden. Dette er bekymringsfullt fordi hvis en ikke greier å få på plass en troverdig oppbyggingsplan for kysttorsken vil en miste MSC - godkjenningen.

Etter en totalvurdering mener Arbeidsutvalget derfor at en ikke kan gå inn for at forvaltningsplanene endres, men at en beholder grensen for null – kvoter på 0,5.

I tillegg må en sørge for at de fastsatte kvotene på steinkobbe og havert blir tatt hvert år. Dette kan gjøres bl. a ved å gjeninnføre en ordning med skuddpremie og andre tiltak som gjør det interessant å drive jakt på sel.»