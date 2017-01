Frykter for renomeet

Ap-ordføreren er redd for at en oljeåpning ytterst i Lofoten gir svært dårlige signaler for eksporten av fisk.

Foto: Rune Ellingsen

Røst-ordfører Tor Arne Andreassen (Ap) er både overrasket og skuffet over Aps oljekompromiss, skriver Lofotposten.

Etter at det ble klart programkomiteen i nettopp Arbeiderpartiet foreslår å konsekvensutrede Nordland 6, har reaksjonene vært mange.

Området som strekker seg vest og sør fra Værøy og via Røst berører Tor Arne Andreassens sambygdinger mest av alle. Den svært fiskeriavhengige kommunen ytterst i Lofoten vil dermed kunne få oljeaktiviteten inn i fjæra.

Komiteen vil inntil videre verne Nordland 7 og Troms 2.

– Jeg registrerer at komiteen ikke regner Værøy og Røst som en del av Lofoten, men stopper på Å. Slik forslaget ligger åpner det for oljeaktivitet helt inn i fjæresteinene ved Røst og Værøy, inkludert Røstbanken og andre viktige fiskefelt, sier Røst-ordfører Tor Arne Andreassen (Ap) til Lofotpostens nettsider.

Selv om det legges begrensninger, som ingen olje- og gassaktivitet under Lofotfisket, frykter han for fisk fra Lofoten som merkevare i Europa.

– Hvordan vil markedene, som tørrfiskmarkedet, reagere på at det åpnes for oljevirksomhet i matfatet? Jeg frykter at renommeet til hele Lofoten får en knekk. Vi skal huske på at fiskefeltene utenfor Røst er viktig for flåten i hele Lofoten og langs kysten. Mange båter kommer hit i løpet av vinteren, sier Røst-ordføreren til avisen.