Frykter kveiteforbudet

Kveiteforsker i Havforskningsinstituttet, Erik Berg, frykter at generelt forbud mot fangst av storkveite, i praksis fører til dumping av dødfisk.

- Det vil i praksis innebære et nytt prinsipp i norsk fiskeriforvaltning, sier Berg.

Kyst og Fjord kontaktet forskeren i etterkant av nyheten om at en rapport fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) konkluderer med helseskadelige nivåer i kveite over 100 kilo. Rapporten har blitt fulgt opp av Mattilsynet i form av en anbefaling til Fiskeridirektoratet om forbud mot fangst av kveiter over 100 kilo.

Skades av fangsten

Han er spent på hvordan et eventuelt forbud skal praktiseres.

- For man vet jo lite om hvilke fisk som går på vad eller garn. Så jeg tror jo i praksis ikke at et forbud vil gi noe vern av individene over 100 kilo. De storkveitene som blir tatt, tas stort sett på garn. Som regel er de døde når de kommer opp. Vad kan ha noe bedre overlevelse, men også der er fisken ganske skadd når den kommer opp. Skal de heises om bord for veiing før de eventuelt slippes, er de jo i hvert fall ødelagte. Så om vi ender opp med at det blir forbudt å ta slik fisk til land, vil jo få en helt ny æra i fiskeriforvaltningen der vi dumper død fisk på havet.

- Jeg er i så fall bekymret for at vi kommer til å få en neddreping av storkveite som vi ikke får oversikt over. Vi vil være avhengig av gode tall på det som eventuelt blir fanget og sluppet døde eller sterkt skadd.

Frykter stopp



Ola-Henrik Telebond frykter forbudet betyr stans av kveitevadfisket.

Daglig leder ved Torsvågbruket på Vannøy, Ola-Henrik Telebond bekrefter at det i perioder er et svært høyt innslag av storkveiter.

- Det varierer over året, men i den tiden de ror med kveitvad, har vi på enkeltlandinger svært høy andel storkveiter over 100 kilo. I snitt over hele året tror jeg disse utgjør rundt 30 prosent av den totale tonnasjen. Så det er ikke tvil om at hvis de innfører et fangstforbud på storkveite, så stopper de i praksis kveitvadvisket. Det vil være umulig å unngå storkveita, mener Telebond.

