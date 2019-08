Frykter kvotemeldingen kan gi lønnskutt

Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag frykter at kvotemeldingen kan påvirke mannskapets inntekter og jobbsikkerhet.

- Kvotemeldingen foreslår å endre dagens rammebetingelser for alle norske fiskere. Selv om det er flere uavklarte forhold, er det klart at forslaget til omlegging vil kunne få negative virkninger for de ansatte. Dette burde vært belyst bedre, sier styreleder Jan Petter Børresen i Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag.

Skeptisk

Derfor er Mannskapsseksjonen skeptisk til forslaget om å flytte kvotegrunnlag fra fiskebåtene til en ny utleieordning, innføring av konvertering av strukturkvoter og innføring av ressursrente.

- De norske tariffavtalene i fiskerisektoren, er basert på lottprinsippet. Den felles verdiskapingen skal deles ut fra den innsatsen hver av partene yter. Reder skal ha avkastning for båt og bruk, mannskapet for sin arbeidskraft. Fordelingen er enkel: Bruttoverdien av det som bringes på land, med fradrag av avtalte felleskostnader, skal deles etter en på forhånd omforent brøk, skriver mannskapsseksjonen i en uttalelse om kvotemeldingen.

Dagens avtaler om lottfordeling mellom båt og mannskap, enten det dreier seg om arbeidsavtaler eller tariffavtaler, er basert på at båteier har rett til å fiske en andel av fiskeriressursene. Dersom dette avvikles frykter Mannskapsseksjonen, som er en selvstendig enhet i Fiskarlaget, det vil få konsekvenser for mannskapets lønn.

Kan gi redusert lønn

- Ansatte må i dag avstå deler av sin avtalte andel av fellesfangsten hvis båteier har utgifter til leie av ekstra fiskekvoter i tillegg til de som tilhører båten de er ansatt på. Det medfører at forslaget om å flytte fiskerettigheter fra den enkelte båt til en statlig utleiebeholdning, vil medføre at de ansattes lønn reduseres. For det første vil redusert driftsgrunnlag på båten medfører redusert delingsfangst. For det andre vil innleie av tilleggskvoter fra en kvotebeholdning, medføre nye leieutgifter som inngår som fellesutgift ved lottberegningen. Mannskapet vil med andre ord tape inntekter to ganger ved en slik løsning.

Nykonstruksjonen «konvertering av strukturkvoter» er en ordning hvor båteier gir fra seg dagens strukturkvote, mot å få en konvertert strukturkvote med 15 års løpetid. For båteier er det lagt opp til et økonomisk nullspill, men en forlengelse av løpetiden av de strukturerte kvoter, vil medføre redusert lott for de ansatte.

Ressursbeskatning

Jan Petter Børresen mener innføring av kvotebeholdningsordningen, i realiteten er innførsel av ressursrentebeskatning.

- Frem til i dag har det vært enighet at en mulig ressursrentebeskatning skulle ramme rederier med ekstrem god avkastning. Forslag vil medføre at ressursrenteskatt innkreves i form av en leieavgift fra alle rederier, ute å ta hensyn til rederienes økonomi. Dette forslaget har to uheldige sider. For det første medfører dette en generell økt beskatning av alle rederier, noe som vil kunne medføre utarming av disse og vil over tid sette gode arbeidsplasser i fare. I tillegg sendes en ikke uvesentlig del av ressursrentebeskatningen til et uskyldig mannskap på grunn av lottsystemet i fiskeriene, fremholder han i uttalelsen til kvotemeldingen.