Frykter manko på råstoff

Utelukker ikke permitteringer ved Lerøy Norway Seafoods Melbu.

Fiètfabrikken på Melbu har 100-110 personer i arbeid. Det kjøres fulle skift, men høsten kan være vanskelig når det gjelder å skaffe råstoff.

- Vi ser manko på råstoff. Denne og neste uken har vi kontroll på, men så kan det bli en manko, Kai Jensen ved Lerøy Norway Seafoods Melbu til Vesteraalens avis.

Selv om Kai Jensen foreløpig ikke er helt pessimsit når det gjelder råstofftilgang i høst kan han ikke love at det ikke blir permiteringer. De neste 14 dagen ser ok ut for bedriften på Melbu. Etter det er det mer usikkert.

Kai Jensen sier også i artikkelen at prisgaloppen når det gjelder torsk også virker inn på resultatet for bedriften. Når så fabrikken i Melbu ikke produsrere fersk torskefilet for tiden, men må bruke frosset fisk blir ikke lønnshomheten slik den burde være. Dette fordi industrien på land blir hengende etter når prisene stiger. I dag betaler han 36-37 kroner kiloen for fryst torsk. Det er opp mot 7 kroner mer enn i fjor på denne tiden.

Når prisene stiger brått, får industrien ikke umiddelbart kompensert økte råvarekostnader.

- Dette må vi forhandle om senere, sier Jensen til Vesteraalens avis.