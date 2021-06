Frykter rekordmange båtskader

Antall båthavarier og båtskader hittil i år er allerede så høyt at Tryg Forsikring frykter det blir et rekordår.

– Vi ser allerede en økning på 10 prosent fra i fjor, et år med tidenes høyeste antall båtskader. I år er det tusenvis av nye båter på sjøen, og mange ferske båteiere. Tallene hittil gir grunn til å frykte en sommer med rekordmange båtskader, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Over en million fritidsbåter

Korona og Norgesferie har ført til rekordsalg av fritidsbåter, «alle» skal ha båt og over 10.000 nye ble solgt i fjor. Salget har fortsatt i år, og det er nå over én million fritidsbåter i Norge.

– Selv om utenlandsferie nå er mulig, tyder mye på at svært mange vil ha Norgesferie i år også, ikke minst båteiere. Med flere fritidsbåter på sjøen øker risikoen for ulykker. Det som likevel bekymrer mest er båtbranner, der vi ser en dramatisk økning i antallet hittil i år på nær 50 prosent, sier han.

Over 300 båtbranner i fjor

Det var i fjor 316 båtbranner og 7391 båthavarier som ble meldt inn til forsikringsselskapene, viser tall fra Finans Norge. Samlet var det 13500 båtskader til en kostnad på over 600 millioner.

– Årets båtsesong vil bli nok en rekordsesong med båtulykker, flere branner, kollisjoner, grunnstøtinger og havarier enn noen gang før. Båtbranner skjer ofte på grunn av gasslekkasje eller kortslutning i strømnettet ombord, og en båt tar fyr lettere og fortere enn mange tror. Den er gjerne overtent på kun ett minutt. Det er nesten ikke tid til annet enn å hoppe over bord, enda en grunn til å ha på redningsvest hele tiden. Som båtfører bør du sjekke at alt elektrisk er i god stand, at drivstoff- og gassanlegg er uten lekkasjer, og at slukkingsutstyr virker, sier Brandeggen.