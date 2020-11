Frykter smitte

Fire av mannskapet om bord på F/tr. «Havstrand» har symptomer på forkjølelse.

Det melder Fiskebåt på sine nettsider.

Rederiet har i samråd med medisinsk fagpersonell vurdert at risikoen for at dette er Covid-19 som liten.

Fartøyet skulle opprinnelig ankomme Ålesund for lossing og mindre servicearbeid onsdag 18. november. Rederiet ønsker imidlertid å være føre var og unngå usikkerhet og risiko for mannskap og leverandører.

Fartøyet vil derfor ankomme Ålesund mandag 16. november for å teste alt mannskap for Covid-19. Lossing, servicearbeid og mannskapsbytte vil først ta til når testresultatet er klart.

«Havstrand» har et mannskap på 21 personer om bord. Fartøyet var sist til kai i Tromsø 2. november, uten mannskapsbytte eller at noen var i land.