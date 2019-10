Frykter uhåndterlig etterslep

Regionrådene i Troms og Finnmark frykter fylkene vil få en umulig oppgave når ansvaret for fiskerihavnene overføres. Med på kjøpet får Troms og Finnmark alene et etterslep på 400 millioner kroner i forsømt vedlikehold.

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene ansvaret for fiskerihavnene langs norskekysten.

- I den forbindelse er det avdekket at fylkeskommunene også overtar et betydelig etterslep på vedlikehold, skriver de seks regionrådene i landets nordligste fylke i et brev til Samferdselsdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet.

Minst 400 millioner i etterslep

I Kystverkets region Troms og Finnmark er etterslepet anslått å være på minimum 400 millioner kroner.

- Samholdt med informasjon om at Kystverket i Troms og Finnmark pr 1. januar 2018 (da all planlegging av fiskerihavner i Kystverkets regi ble stanset) hadde påbegynte, planlagte prosjekter til en anslått investeringskostnad på ca. 1,2 milliarder kroner, kan vi konkludere med betydelige, fremtidige finansieringsbehov i våre fiskerihavner, heter det i brevet.

I utgangspunktet ønsker regionrådene at vedlikeholdsetterslepet må dekkes fullt ut ved overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunene.

- Et slikt etterslep vil tappe vår nye fylkeskommune for sårt tiltrengte midler, som kunne vært benyttet til andre, gode samferdsels- og næringstiltak.

Sekundært mener de det minimum etableres en kompensasjonsordning, som stimulerer til å ta igjen det dokumenterte etterslepet i fiskerihavnene.

Påskjønningsordning

Regionrådene ber staten opprette en påskjønningsordning som staten har gjort i forhold til vedlikehold av fylkesveiene.

- Vi vil med dette fremme et forslag om at det opprettes en egen «Påskjønningsordning for investeringer i vedlikehold i fiskerihavnene», der fylkeskommunene etter en forpliktende plan kan søke om medfinansiering fra staten etter gitte kriterium.

Regionrådene ber om at det settes av et tilsvarende beløp her, det vil si 100 millioner kroner og at det legges inn i statsbudsjettet for 2020.