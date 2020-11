Fryktet sjøpung har kommet til Norge: – Sprer seg som en pest

Arten Japansk sjøpung er funnet av dykkere i Stavanger havn. – Dette er en pest vi har ventet på, sier forsker Vivian Husa hos Havforskningsinstituttet. Nå advarer hun spesielt blåskjelloppdrettere om faren arten representerer.

Det var dykker og fotograf Erling Svensen som nylig kom over den fryktede sjøpungen Didemnum vexillum. Han dykket på et av sine vanlige steder, Engøyholmen i Stavanger.

– Sjøpungen dekker et stort område fra syv til tjue meters dyp, inkludert en flott fjellvegg som den er i ferd med å ta over, sier han til Havforskningsinsituttets nettsider.

En hær av «pannekaker» kveler andre arter

For det er visstnok det sjøpungen gjør. Arten danner raskt enorme kolonier og har det med å dekke til andre arter fullstendig. Den er utbredt i Nederland, Frankrike, Irland og Storbritannia og har trolig sitt opphav i Japan. Arten kan ha kommet til Stavanger nylig.

– Tilfeldigvis ble jeg vist bilder av Didemnum vexillum noen dager tidligere. Derfor lå den framme i hjernebarken min. Men da jeg dykket på Engøyholmen i vår, var den definitivt ikke der, sier Svensen, som dokumenterer turene sine med kamera.

Sprer seg som ild i tørt gress

– Denne japanske sjøpungen har stort invasjonspotensiale og stor effekt på miljøet, forklarer havforsker Vivian Husa. Hun leder kartleggingsprosjektet for fremmede arter i sjøen.

– Arten har spredt seg som ild i tørt gress over store deler av verden de siste årene. Vi forventer at den kan skape problemer for blåskjelldyrkere ved å dekke til blåskjellene, og på oppdrettsanlegg ved at å gro på nøtene, sier hun.

Har lett i ti år

Gjennom kartleggingsprosjektet har Husa sett etter Didemnum vexillum de siste ti årene. Hun er derfor ikke overrasket over at den nå er bekreftet i norske farvann.

– Stavanger havn har stor båttrafikk. Som mange andre fremmede arter, har den nok haiket hit ved å vokse på skipsskrog, sier forskeren.

Når den først er her, er det lite å gjøre med «invasjonen», ifølge havforskeren.

– Didemnum vexillum er som en pest. Vi kan bare følge med på hvor den sprer seg, sier Vivian Husa, som har fått prøver av arten på glass fra Svensen.