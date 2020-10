Frysetråleren Volstad solgt

Bluewild AS har inngått kontrakt om kjøp av frysetråleren FT Volstad fra Volstad AS.

Overtakelsen er planlagt gjennomført på nyåret 2021, melder Bluewild i en pressemelding.

Legger godt grunnlag

Det Ålesundbaserte selskapet sysselsetter 60 årsverk og opererer i dag kystfiskefartøyet M/S Genesis og frysetråleren M/tr. Langenes. Nå styrker de altså flåten sin ytterligere.

– Kjøpet legger grunnlaget for Bluewild sin satsing på å bygge opp et sjømatselskap, fokusert på bærekraftig fiskeri, hundre prosent ressursutnyttelse og ombordproduksjon, sier Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Bluewild AS.

Gledelig med lokal kjøper

– Når vi først har bestemt oss for å selge båt og kvoter, er det jo gledelig at det ble til en lokal kjøper, sier Eivind Volstad, eier og styreleder i Volstad AS.

– Det betyr at både verdiskaping og arbeidsplasser forblir i distriktet.

Tråleren Volstad er 74,7 meter lang og bygget i 2013. Den har 21 ansatte per skift. Det oppgis ingen kjøpesum i pressemeldingen.