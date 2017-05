Fryst drar opp tallene

Norske fiskere har levert fisk og skalldyr for 400 millioner kroner mer enn på samme tid i rekordåret 2016.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Økt omsetning for norske båter så langt i år, mens det er reduksjon for utenlandske. Omsetningen for norske båter i år er fordelt med 3.843,3 mill kroner på fersk og 1.422,3 mill kroner på fryst, mens fordelingen i fjor var 3.667,3 mill kroner på fersk og 1.194,9 mill kroner på fryst.

- Det er dermed fryst fisk som prosentvis har økt omsetningen mest for norske båter, melder Råfisklaget.

Råfisklagets omsetning i uke 21 var 145,3 mill kroner (foreløpig tall). Av det var 9,6 mill kroner etter landing fra to utenlandske båter, det meste av det var reke fra en grønlandsk tråler.