Full alarm da sjark tok inn vann

Hovedredningssentralen fikk søndag ettermiddag en melding fra en sjark som tok inn vann. Det ble blåst full alarm. De to om bord fikk imidlertid tettet lekkasjen og redningsaksjonen kunne avblåses etter kort tid.

Sjarken lå nord for Tromsø da den søndag ettermiddag begynte å ta inn vann. Etter at Hovedredningssentralen slo alarm, sendte Redningsselskapet en av sine båter for å bistå sjarken.

Før redningsskøyten ankom området kunne redningsaksjonen avblåses.

De to personene om bord. I sjarken klarte å tette lekkasjen, og kunne gå videre for egen maskin, melder Dagbladet.