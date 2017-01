Full av takk etter redningsdrama

- Jeg er veldig takknemlig over apparatet som ble satt i gang, sier skipper Frank Johnsen etter å ha overlevd det dramatiske havariet ved Makkaur fyr natt til tirsdag.

- Jeg er først og fremst takknemlig over at nødsignalene fra oss i det hele tatt ble fanget opp, ettersom havariet skjedde i et område med svært dårlig dekning. Men også for alle som umiddelbart reagerte, og gjorde hva de kunne for å komme oss til unnsetning, sier Frank Johnsen til Kyst og Fjord.

Han er fra Lakselv, men rodde fra Båtsfjord da havariet skjedde.

Full av lovord

Han har ikke lyst å si noe om selve havariet, siden det skal holdes sjøforklaring. Men han er full av lovord over alle som gjorde sitt ytterste for å redde ham og kollegaen, da sjarken «Ingrid Elisabeth» fikk problemer og havarerte ved Makkaur øst for Båtsfjord. Det et blåste tidvis full storm i området, med 45 sekundmeter i kastene.

- Det var veldig betryggende å vite at redningsskøyta «Reidar von Koss» og trålerne «Gadus Poseidon» og «Båtsfjord» resolutt responderte og satte kurs mot området. Og det føltes veldig godt da de kom opp og la seg utenfor oss – selv om de ikke kunne gjøre noe på grunn av det dårlige været, sier Johnsen.

Om bord i redningsskøyta kunne de ikke gjøre noe annet enn å holde havaristen under oppsikt.

Måtte to ganger i sjøen

Johnsen skjønte tidlig at sjarken ville få store problemer, etter at den grunnstøtte samtidig som sjøen flødde. Etterhvert merket de at det ble slått hull i båten. Da valgte de å forlate sjarken og ta den dramatiske ferden til land, mens båten ble malt sunn i bergnabbene.

- Vi måtte i sjøen to ganger. Den første plassen vi gikk i land viste seg ikke å føre noen steder. Derfor måtte vi ut i sjøen igjen, og fant en plass der vi var tryggere.

Herfra hørte de omsider Sea King helikopteret, og viste at hjelpen var undervegs.

- Selv om de ikke kunne plukke oss opp umiddelbart, var det en stor betryggelse bare å høre helikopteret. Og ikke minst å vite at dersom vi skulle bli skadet, så visste noen hvor vi var, sier Frank Johansen.

Klokken 08.30 klarte imidlertid helikopteret å plukke de to fiskerne opp. Da hadde det gått fem timer siden dramaet startet.

Preget fiskerimiljøet

Havariet ved Makkaur satte sitt preg på hele fiskerimiljøet i Båtsfjord tirsdag. Plassen der «Ingrid Elisabeth» havarerte var nesten det verst tenkelige stedet det kunne skje.

- Det er helt utrolig at de kom seg helskinnet på land i området, sier Ørjan Nergaard om hendelsen som preget Båtsfjord tirsdag.

Han mener det er et under at det ikke gikk liv i det dramatiske forliset. Slik værforholdene var da sjarken fikk problemer, hadde redningsmannskapene en nesten umulig oppgave. Stormkastene bort imot umuliggjorde en redningsoperasjon enten det var fra land, sjø eller luften.

Området båten forliste var nesten det verst tenkelige stedet.

Null sikt fra landsiden

Sivilforsvarets Hugo Nicolaisen som deltok i en skuterpatrulje som ble sendt ut fra Båtsfjord, bekrefter de vanskelige forholdene. Han sier været var så dårlig at de ikke hadde muligheter til å se forlisstedet da skuterpatruljen nådde fram til platået over Makkaur fyr.

- Vi skulle nok nådd fram på et eller annet vis, men de klarte omsider å få et helikopter til stedet som plukket fiskerne opp. Da hadde de to klart å ta seg fram til et område som var mulig å nå for helikopteret, sier Nicolaisen til Kyst og Fjord.

Berører mange

Også blant fiskerne i Båtsfjord preget ulykken tirsdagen. Raymond Bjørkås forteller at de fleste fartøyene valgte ikke å hente bruket de hadde stående på grunn av værutsiktene. Kun de største var ute da været slo om.

Da det ble kjent at det hadde vært et forlis ved Makkaur, ble det tatt mange telefoner i fiskarmiljøet for avkrefte om den eller den naboen var involvert.

- Det er klart at en slik hendelse påvirker hele samfunnet her, sier daglig leder Frank Kristiansen ved Båtsfjordbruket hvor båten leverte.

Ingrid Elisabeth leverte ved Båtsfjordbruket.

- Det setter et støkk i oss når en av våre båter havarerer, men også resten av samfunnet ettersom vi alle lever av havet her i Båtsfjord, sier Kristiansen.

