Full fart for allsidig beredskapsbåt

ProZero Norge AS sammen med ProZero International lanserer nå ny beredskapsbåt. Ettersom markedets etterspørsel etter politi- og beredskapsfartøy aldri har vært på et høyere nivå, fra arktiske områder, Middelhavet, Gulfregioner eller patruljering av havnene i verdens større byer.

Det heter det i en pressemelding fra selskapet.

Det nye fartøyet er en ny og større ProZero Patrol Boat, som måler 16 x 4,35 og kan patruljere i de tøffeste miljøene. ProZero International har utviklet båten til detaljerte brukerkrav for spesifikke lovhåndhevelsesoppdrag som offiser- og troppetransport, rask utrykking, patruljering og ombordstigning av skip til sjøs.

Den nye Prozero 16m Patrol er basert på Tuco Marines ProZero-konsept og er designet for å tillate full bruk av den nyeste teknologien for å støtte toppmoderne operasjonsledelse. Båten er designet for å imøtekomme politimyndigheter og beredskap og det nyeste utstyret i tillegg til en dedikert kaptein og mannskap.

Skroget er spesialtilpasset for å håndtere to utfordringer som er vanskelige å løse på en gang: på den ene siden den lave luftmotstanden for å nå høye hastigheter og minimere drivstofforbruket, og på den annen side antiroll og god retningsstabilitet som fremmer høy hastighet under oppdrag.

Standardbåten er utstyrt med Z-drev og det dype V-skroget gjør den svært smidig og sjødyktig. ProZero 16m patruljebåt kan leveres med en rekke fremdriftssystemer som IPS, vannjet, outboard eller overflatedrev. Designet muliggjør raske oppdrag også under utfordrende værforhold. Den effektive designen støtter videre omfattende operasjoner over lengre tid. Det avanserte utstyret ombord inkluderer høyteknologisk kommunikasjon, våpenskap, dedikert kontorplass og båreposisjoner for skadde personer.

ProZero 16m-båten kan også bygges for å tilby et eksklusivt spormonteringssystem som gjør det mulig for operatøren å raskt konfigurere dekk for å imøtekomme en rekke ekstrautstyr, våpen og andre oppdragsspesifikke nyttelaster. ProZero-båtene er bygget av lette materialer som sikrer lav vekt, lavt drivstofforbruk og lavt utslipp av klimagasser.

I tillegg minimeres behovet for vedlikehold. Takket være den lave vekten og ProZeroskrogprofilen, er båten i stand til å nå høye hastigheter også med full last. Kabinen er designet med god ergonomi og arbeidsmiljø. Kabinen er isolert for å sikre høy komfort, lav støy og enkel kommunikasjon under alle driftsforhold. Utformingen er utviklet med det formål å legge til rette for god arbeidsflyt, ikke bare under ombordstigning, men også under transport til og fra målstedene. Cockpitoppsettet er ordnet for å maksimere bruken av toppmoderne operasjonsledelse og situasjonsbevissthet elektroniske hjelpemidler.

- Vi er enormt begeistret og stolte av denne nye beredskapsbåten. Vi har jobbet hardt, og den nye båten er virkelig topplinjen i teknologien og produktene vi har utviklet og raffinert i mange år. Vi håper at denne nye båten kan bidra til å holde politimyndigheter og annet beredskapspersonale trygt, og gi det beste og mest moderne utstyret som fungerer overalt i verden fra Middelhavet eller Gulfen til de arktiske områdene. Dette er også ette design som lett kan endres på slik at det passer inn i andre næringer som blant annet dykking og ROV, sier Kjetil Nygård, administrerende direktør i ProZero Norge.