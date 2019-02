Full gass hos noen, permitteringer andre steder

Januar har vært god for Lerøy Norway Seafoods. Båtsfjordbruket hadde kun fire dager med drift.

Foto: Privat

Av Inge Bjørn Hansen

Mens trålerne leverte over en lav sko i januar stod det verre til med de som får fisken fra stor kyst og sjarkene. I Båtsfjord merkes dette ekstra godt blant meningmannen. Mens Lerøy Norway Seafoods mottak ikke har stått stille en eneste dag har Båtsfjordbruket kun vært i drift fire dager, og de ansatte har vært permittert.

Ørjan Nergaard ved Lerøy forteller at alle konsernets avdelinger i nord har hatt fullt opp å gjøre.

–Her er det full fart. Januar var en veldig god trålmåned for oss. Vi har hatt store landinger både i Båtsfjord, Berlevåg og på Melbu. Fisken vi kjøper sprer vi også ut over de videreforedlingsanleggene vi har. Vi har kjørt fisk for salting til Kjøllefjord, og det som skal til filét til andre mottak. Spesielt artig er det at vi er kommet skikkelig i gang i Berlevåg. Her går filtemaskinene på høygir. Man kan med rette si at her er det full gass, forteller Nergaard.

Stillstand

Om Lerøy Norway Seafood har hatt en god januarmåned på grunn av trålerne, er det andre som må vente på at torsken skal komme nærmere land. Ved Båtsfjordbruket var det som nevnt i årets første med kun fire produksjonsdager. Daglig leder Frank Kristiansen er ikke bekymret for hvordan resten av vinteren skal bli videre angående leveranser.

–Her har vi stort sett vært fri for fisk i januar. For oss er årets første måned ofte tøff, både på grunn av værforhold og at de større båtene vi vanligvis kjøper fisk fra er av gårde på silda. Hvis man skal se litt positivt på det så har vi under stillstanden har god tid til å vedlikehold slik at vi er klar når det igjen blir leveranser, forteller Frank Kristiansen.

Permitteringer

Kristiansen forteller videre at etter som det ikke har vært leveranser, så har det heller ikke vært folk i arbeid.

–De er klart at januar har vært frustrerende også for de ansatte. Med kun fire dager på arbeid, og resten av måneden permittert begynner nok de også å bli utålmodig. Så nå går vi alle bare og venter på bedre vær og at torsken skal melde seg for fullt, sier sjefen ved Båtsfjordbruket.