Full klaff for sildeflåten

Makrellsesongen er over, og nå vender de pelagiske båtene fokus over på silda. Sildelaget melder i så måte om full klaff, med 45 400 tonn innmeldt fangst sist uke.

Sildelaget skriver i sin ukesrapport at det fiskes mest i Smutthavet/ Norskehavet og på Tromsøflaket. Det er også tatt et to fangster på ytre deler av Kvænangen, men her har silda ifølge rapportene kommet seg innenfor fjordlinjen slik at de større kystbåtene ikke når tak i å fiske på den.

Det er meldt inn til sammen 6 500 tonn fra Tromsøflaket og ytre Kvænangen, fordelt med 4 800 tonn fra fem ringnotbåter og 1 700 tonn fra seks kystbåter.

Fra Tromsøflaket meldes det om registreringer av mye sild, men her er også en del sild som er av størrelse under 200 gram. Størrelsen på den silda som er fisket her er fra 185 til 306 gram, vektet snitt 251 gram.

Det er også tatt en fangst på 100 tonn med 300 grams sild i Lofoten.

Mesteparten av fisket foregår i Norskehavet, i området mellom Nord 66 graden og Nord 67,5 grader, øst av en grad øst og hvor den største deltagelsen har vært, er det innmeldt 38 900 tonn fordelt på 45 fangster. Snittstørrelsen er fra 373 til 407 gram, vektet snitt 391 gram. Kvantum fra de forskjellige gruppene er henholdsvis ca. 34 450 tonn fra 30 ringnotbåter, 2 200 tonn fra 7 kystnotbåter, 750 tonn fra en tråler og ca. 1 500 fra to utenlandske fartøy.