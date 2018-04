Full trøkk med dumping-sakene

Ingen av fiskerne som er mistenkt for dumping av fisk, har vært inne til avhør. – Vi jobber for å komme til bunns i disse sakene fortest mulig, sier fiskerioffiser Jan-Hugo Lassesen i Kystvakten.

Foto: Kystvakten

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

I forrige ukes kunne vi fortelle at Kystvakten og Kystverket samarbeider om driften av det maritime overvåkningsflyet av typen Beechgraft King Air. Det ble satt i tjeneste i 2012, og kan gjøre tokt på over 10 timer. Om bord har flyet siste skrik i kamera- og sensorteknologi for å kunne overvåke havområdene med tanke på både forurensning, ressurskontroll og mere til.

At innsatsen så langt har gitt resultat, er det ingen tvil om.

Sakene som så langt er avdekket, gjelder flåten under 15 meter som driver med garn eller line. Samtlige fartøyer er hjemmehørende i Nordland eller Troms.

- Vi har avdekket flere tilfeller de siste dagene, sier Lassesen til Kyst og Fjord.

Likevel har det ikke vært foretatt avhør blant de involverte fiskerne.

Bruken av denne typen metode for å dokumentere utkast av fisk er altså langt fra ny.

- For oss er det et spørsmål om hvor og når vi skal bruke de ressursene som flyet representerer. Tidligere benyttet vi helikopter i større grad enn nå, sier han.

På spørsmål om hvilken tidshorisont disse sakene har i forhold til oversendelse til påtalemyndigheten, svarer Lassesen at de jobber med sikte på å gjøre seg raskest mulig ferdig.