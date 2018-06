Fullførte lakseauksjonen

- Jeg er glad for at mange oppdrettere har deltatt i auksjonen. Oppslutningen viser at vi har ambisiøse oppdrettere. Det er bra, for vekst i laksenæringen kan bidra til mer aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg. Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet gjennomførte fra 18. til 20. juni en auksjon av nye laksetillatelser. Auksjonen kom etter at regjeringen innførte det nye trafikklyssystemet, som skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Det ble gjennomført totalt tre auksjoner; en hovedauksjon, og to auksjoner der resten av tillatelsene ble lagt ut for salg. Resultatene etter at auksjonene nå er fullført, viser at det er 14 selskaper som har vunnet tillatelser. De har kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner. - For kommune-Norge betyr resultatet av denne auksjonen mye. De vil nå få betalt for at de legger til rette for oppdrettsnæringen, sier Sandberg. I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe vekst til fastpris. Da kom det inn til sammen 1 milliard kroner. I tillegg kommer altså pengene fra auksjonen. For oppdrettskommunene og fylkeskommunene betyr dette at de vil få utbetalt 3,15 milliarder kroner, gjennom Havbruksfondet. Havbruksfondet ble opprettet i juni 2016. 80 prosent av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringen fordeles til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. I auksjonsformen som ble valgt er det alltid en risiko for at ikke alt blir solgt. Det gjenstår fortsatt noen tillatelser. Departementet vil vurdere om, og eventuelt hvordan, disse skal tildeles. En beslutning om dette vil offentliggjøres til høsten. Fakta om auksjonen Auksjonen ble gjennomført fra 18. til 20. juni. Det er i alt solgt 14 945 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarer om lag 97 prosent av alt som var til salgs. Det gjenstår 414 tonn MTB fordelt på flere produksjonsområder. Det er 14 ulike selskap som har kjøpt vekst. De har samlet sett kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner. Det er en variert struktur på selskapene som har vunnet, og små og mellomstore oppdrettsselskap har fått tilslag på nær 40 prosent av veksten – relativt sett en økning av deres andel av total kapasitet. Tabellen under angir selskapene som så langt har vunnet tillatelseskapasitet, og til hvilken pris. Produksjonsområde Budgiver Antall tonn Pris per tonn 1: Svenskegrensen til Jæren EIDE FJORDBRUK AS 100 132 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 493 132 000 7: Nord-Trøndelag med Bindal EMILSEN FISK AS 400 226 000 NORSK HAVBRUKSSENTER OPPDRETT AS 265 226 000 MIDT NORSK HAVBRUK AS 600 210 000 MIDT NORSK HAVBRUK AS 180 208 000 SALMAR FARMING AS 183 210 000 SALMAR FARMING AS 260 208 000 8: Helgeland til Bodø LOVUNDLAKS AS 1 850 252 000 EDELFARM AS 604 247 000 9: Vestfjorden og Vesterålen BALLANGEN SJØFARM AS 200 232 000 BALLANGEN SJØFARM AS 50 227 000 CERMAQ NORWAY AS 2 000 232 000 CERMAQ NORWAY AS 30 227 000 EIDSFJORD SJØFARM AS 200 232 000 LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 53 232 000 LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 20 227 000 LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 32 233 000 10: Andøya til Senja EIDSFJORD SJØFARM AS 517 164 000 EIDSFJORD SJØFARM AS 400 166 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 806 164 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 170 166 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 12 164 000 SALMAR FARMING AS 333 164 000 STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS 25 164 000 11: Kvaløya til Loppa EIDSFJORD SJØFARM AS 357 163 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 566 163 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 4 161 000 NRS FINNMARK AS 300 163 000 SALMAR FARMING AS 333 163 000 SALMAR FARMING AS 10 161 000 12: Vest-Finnmark CERMAQ NORWAY AS 1 200 166 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 832 166 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 30 165 000 MARINE HARVEST NORWAY AS 17 163 000 NRS FINNMARK AS 400 166 000 NRS FINNMARK AS 100 165 000 SALMAR FARMING AS 333 166 000 SALMAR FARMING AS 47 163 000 13: Øst-Finnmark SALMAR FARMING AS 316 158 000 SALMAR FARMING AS 317 149 000 btxt