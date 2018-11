Fullt hus i Mehamn

Stor interesse for å organisere seg.

Fisker Øyvind Berg i Mehamn samle alle hjemmefiskerne under en paraply. Han innkalte derfor på egent initiativ til et møte slik at man kunne snakke sammen. Utganspunktet var: Skal vi sitte og kjefte i hver vår bu, eller skal vi samle oss?

I går fikk han svaret. I alle fall er det klart at en fullsatt velferd vitnet om at fiskerne i Mehamn vil samhandle. Eller som det kom frem på møtet: De må samhandle.

Kyst og Fjord var til stede under det tre timer lange møtet torsdag kveld. Vi kommer med mer om denne saken i neste ukes papiravis.