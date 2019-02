Fullt hus på LofotFishing

Rekordmange påmeldte gjør messa til landets nest største.

Med 30 utstillere klare og tre på ventelisten blir årets utgave av messa LofotFishing sikrer arrangementet seg tittelen som landets nest største etter Norfishing i Trondheim.

Messesjef Arne Walter Mørch i Lofotstand AS sier til Lofotposten at man i år planlegger å bygge en kafé i en etasje midt i messehallen. Det gjøres da plass til enda fem utstillere.

– Vi er allerede sprengt på plass, men vi vil forsøke å få dette til, sier messegeneralen til Lofotpotsen.

Hvis interessen for messa forstetter å øke vil arrangøren se på muligheten tjil å sette opp en eksrta plsathall i messeområdet. Mørch mener den store interessen for årets messe viser at det er gode tider innen fiskerinæringa.

– Nå ser folk at dette er plassen å være, og de ser også at man må være tidligere ute for å få plass. Jeg tror det sprer seg at dette er en god messe, her selger utstillerne godt og de treffer de rette kjøperne her hos oss, sier han.

Messa arrangeres i år fra 29. til og med 31 mars.