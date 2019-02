Fullt trykk på hvitfisk i vinter

Tar ned lakseproduksjonen noen måneder.

Av Inge Bjørn Hansen

Finnmark Fisk AS i Mehamn tar stadig nye steg. Adm. Dir. Jørn Gunnar Jacobsen kan melde om godt innsig til anlegget den siste måneden.

–Her går det bedre og bedre dag for dag. Men vi tar mer enn gjerne mot ennå mer fisk. Den siste tiden har vi fått inn 250 tonn. For det meste sei. Men også innblandet noe hyse og torsk. Det anser vi som bra akkurat nå. Vi har flere båter som er begynt å levere til oss. Blant annet ‹‹Fruholmen›› og ‹‹Aksel B››, forteller Jacobsen.

Han forteller videre at nå når vintersesongen tar til så vil Finnmark Fisk AS ta ned lakseproduksjonen for på ha full trøkk på hvitfisken.

Bedriften i Mehamn levere blant annet til ICA i Sverige.