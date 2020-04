Funnet i live, men sterkt nedkjølt

De to fiskerne som ble meldt savnet like etter klokken 19.30 er funnet i livet, men var sterkt forkommet og nedkjølt da de ble plukket opp av sjøen.

Nå er de om bord i redningsskøyta «Gideon» på veg til Universitetssykehuset i Tromsø for legesjekk.

Var i fiske da den havarerte

Båten var i fiske vest Rystraumen utenfor Tromsø da den fikk problemer. Mannskapet klarte å sende ut nødmelding og få på seg overlevelsesdraktene før de måtte i sjøen. Like etter forliste båten.

- Fartøyet er etter alt å dømme gått ned. Og begge er nå tatt om bord i RS «Gideon» og er på vei til Tromsø for legesjekk, sier redningsleder Thor Eirik Torkildsen ved Hovedredningssentralen i Nord Norge til Kyst og Fjord.

Hjemmehørende i området

Fiskebåten som er hjemmehørende i området der den havarerte, var på cirka 30 fot.

Ifølge Torkildsen var det sørvest kuling og nedbør i området da de mottok nødsignalet.

Det ble umiddelbart slått full alarm. Flere fiskebåter som var i nærheten og fikk med seg nødmeldingen startet straks søket. Samtidig ble et helikopter fra Luftambulansen i Tromsø sendt til området for å lete fra luften. Også et Sea King Redningshelikopter fra Bodø ble satt inn, men kunne avslutte oppdraget da de kom til Tjeldsundet. Da var de to fiskerne funnet av en av fiskebåtene som deltok i redningsaksjonen.

De to fiskerne ble deretter bragt om bord i redningsskøyta Gideon og fraktet rett til Tromsø.