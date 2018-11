Fylkeskommunen vil fiske krabbe

Finnmark Fylkeskommune ber om egen kvote til undervisningsformål.

Foto: Foto: Erling Svensen, Havforskningsinstituttet

I sitt høringssvar til saken om regulering av krabbefisket for neste år, påpeker fylkeskommunen at de som ansvarlig for videregående opplæring innen fiske og fangst, har behov for muligheten til å gi elevene en praktisk innføring i fisket etter kongekrabbe.

«Etter 16 år med kommersiell fangst av kongekrabbe i Finnmark anses det naturlig og hensiktsmessig at fangst av kongekrabbe inngår som en del av undervisningsopplegget til fremtidens fiskere i fylket» skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Fylket har i flere år søkt Fiskeridirektoratet om undervisningskvote for fangst av kongekrabbe, uten at dette har resultert i tildeling av kvote for kongekrabbe.

«Fylkesutvalget viser til at høringsnotatets beskrivelse av kvoteavsetninger for 2018 og fangststatistikk per 1.10.18 kan indikere at det er rom for å avsette en egen kvote for kongekrabbe til undervisningsformål. Det ansees videre helt i tråd med formålet med tildeling av undervisningskvoter, som er å styrke den fiskerifaglige undervisningen og legge til rette for rekruttering til fiskerinæringen.»

«Dette vil kunne bidra positivt for rekruttering til fiskerinæringen, og ikke minst i forhold til praktisk relevant kunnskap og forståelse for regelverket. Dette kan også styrke grunnlaget for gode holdninger og være preventivt med tanke på problemstillinger knyttet til eksempelvis ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe.» skriver fylket.