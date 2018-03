Fylkespolitiker fikk miljøbot

Politiet mener det er bevist at SV-politiker Johnny Ingebrigtsen dumpet sjarken «Ternen» med overlegg.

Selv mener Ingebrigtsen at han ikke kan lastes for at sjarken sank under slep forbi Nordkapp i fjor. Men politiet mener det var gjort med overlegg, og har bøtelagt Ingebrigtsen med kr. 15.000 for brudd på forurensningsloven, melder Ifinnmark.no. (betalingsmur)

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet, og anmeldelsen kommer fra Nordkapp kommune.

- Kommunen vurderte at det er for alvorlig til å ikke reagere. Man har begynt å se på forurensning mer alvorlig de siste årene og man har blitt strengere på det enn man var før, sier politiadvokat Thomas Darell til avisa.

Johnny Ingebrigtsen ønske ikke å kommentere saken, eller om han har tenkt å vedta boten. Men saken kan få politiske konsekvenser for Ingebrigtsens verv for miljøpartiet SV. Fylkesleder i Finnmark SV, Leif Birger Mækinen sier saken vil bli tatt opp internt.

- Dersom politiet gir forelegg legger de til grunn at det har skjedd en straffbar handling. Det er uheldig at fremtredende politiker får en reaksjon for miljøkriminalitet, dersom det har skjedd. Det blir en sak for fylkesstyret. Vi kan ikke la det passere uten å diskutere saken i fylkesstyret, sier Mækinen til Ifinnmark.no