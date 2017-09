Ga Inge 11 konsesjoner

Fiskeriminister Per Sandberg (H) ga Stokmarknes-gründer Inge Berg delvis rett. Og delte ut 11 ekstra utviklingskonsesjoner.

Foto: Dag Erlandsen

Det var klart da statsråden avla lynvisitt på Nordlaks-anlegget på Stokmarknes i dag.

- Hadde jeg sagt ja til alle søknader om utviklingskonsesjoner, ville jeg gitt ut 500 konsesjoner. Noen har opplagt sett dette som en snarvei til billig vekst, sa Sandberg, og fortsatte:

- Du har søkt om 13+13+13 konsesjoner til å utvikle havfarm-prosjektet. Det er for mye, sa Sandberg, før han fortsatte:

- Men du skal få 13 til Havfarm 1, slik du har søkt om, og ikke 10, som du fikk av direktoratet. Jeg har tillit til at du i løpet av tre år har utviklet konseptet så langt at anlegget kan konverteres til kommersiell drift, slik at du kan bruke de ordinære konsesjonene og fortsette drifta på Havfarm 1, mens du overfører utviklingskonsesjonene til Havfarm 2. Dessuten vil jeg gi deg risikoavlastning, i form av åtte konsesjoner til, til sammen 21 utviklingskonsesjoner.

- Alle ønsker at oppdrett kan flyttes lenger ut fra kysten. Prosjektet er viktig, og jeg har tro på at du skal lykkes, sa Sandberg.

En rørt Inge Berg kvitterte med følgende: - Vi har hatt mange store besøk her på anlegget de siste årene. Men dette må være det største. Vedtaket vil få store ringvirkninger for denne regionen, sa han.