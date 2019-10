Går Ap mot sitt eget vedtak?

Arbeiderpartiets Lena Hamnes vil nå ta kampen mot oljeboring ved Trænarevet. Det er nye toner fra Arbeiderpartiet, som selv ledet regjeringen som åpnet området i 2011, skriver Anja Johansen, leder Nordland Venstre, Ida Gudding Johnsen, nestleder Nordland Venstre og Arne Ivar Mikalsen, gruppeleder Nordland Venstre.

Vi forstår reaksjonene på at vår egen klima- og miljøminister Ola Elvestuen, ikke kunne ta klagen på vedtaket om leteboring til følge. Venstre er imot oljeaktivitet ved Trænarevet, og det hadde vært flott å kunne reversere åpningen av dette området. Men slik fungerer ikke verden, også statsråder må følge reglene som følger av å leve i en rettsstat.

Den omstridte letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011, under den rødgrønne regjeringen. Klagen som er behandlet, gjelder Miljødirektoratets tillatelse til leteboring, som ble gitt som følge av at området allerede er åpnet. Den er ikke et spørsmål om å være for eller mot oljeutvinning ved Trænarevet. Det toget gikk i 2011. Og for ordens skyld: Venstre var den gang imot, og utfordret statsråd Terje Riis Johansen (Sp) fra Ap-regjeringen på det. Svaret vi fikk var at hensynet til petroleumsvirksomhet var viktigere enn advarslene fra Miljødirektoratet om sårbar natur.

I klagebehandlingen måtte klima- og miljødepartementet finne såkalt saklig grunnlag for å overprøve tillatelsen fra Miljødirektoratet om leteboring. Man skulle tro de miljøfaglige rådene som i 2011 ble satt til side var saklig nok grunnlag. Men slik er det ikke. Saklig grunnlag er å avdekke ny informasjon eller feil i saksbehandlingen, innenfor rammene som allerede er gitt. Og rammene som ble gitt i 2011 er dessverre vide nok til at klima- og miljødepartementet ikke kunne godkjenne klagen uten å gjøre et ulovlig vedtak. Dersom Hamnes likevel kan hoste opp saklig grunnlag, som ikke er nevnt i vedtaket fra KLD (sett inn lenke som hyperkobling https://www.regjeringen.no/contentassets/71f2b2ea562244ddb530ca3a13630654/avgjorelse-av-klage-pa-tillatelse-til-boring-av-letebronn-66111-1-toutatis-l757856.pdf), skal vi være de første til å overbringe dette til statsråden.

Hamnes mener Ola Elvestuen kunne gjort som Aps Siri Bjerke gjorde i 2001, og stoppet leteriggen. Men hun er kanskje ikke klar over at Norge ikke hadde systemet med TFO eller forvaltningsplaner for havområdene i 2001? I dag gjør disse rammene det langt mer krevende å stoppe letevirksomheten, uten å fatte et ugyldig vedtak. Vi hadde nok fått en fjær i hatten og unngått kritikken, om Elvestuen hadde tatt klagen til følge. Men resultatet hadde blitt det samme. Staten ville blitt saksøkt og oljeletingen fortsatt.

At Hamnes er så tydelig i sin motstand mot oljeaktivitet ved Trænarevet, velger vi imidlertid å glede oss over. Det håper vi betyr at Ap er på gli, og kan skli i riktig retning også i denne saken slik de omsider skled ned på et ansvarlig standpunkt mot å konsekvensutrede oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. For hadde ikke SV og Venstre klart å stoppe Ap, Høyre og Frp fra å sende leteriggene dit, så hadde flere klagesaker havnet på Elvestuens bord. Og vi hadde igjen måttet forsvare en klima- og miljøminister som lite kan gjøre i møte med hodeløse, men likevel lovlig fattede vedtak.

Træna-saken viser hvor viktig det er med tydelige grenser for oljesektoren. Venstre vil derfor gi Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern, og i forbindelse med oppdateringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, som behandles nå i vinter, vil vi verne Barentshavet Nord og utvide vernesonene omkring sårbare områder, slik som Træna-revet. Selv om det skulle finnes olje ved Træna så er det ingen automatikk i at oljeselskapet skal få tillatelse til å hente den ut.

Venstre vil arbeide for å få stoppet videre virksomhet, og vi håper Hamnes lykkes med å få sitt eget parti til å gjøre det samme. I kampen for sårbar natur trenger vi alle med på laget.