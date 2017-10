Går hardt ut mot kommune

Gründer Andre Reinholdtsen mener at hele levendelagringssesongen for torsk i 2018 er spolert på grunn av kommunal sendrektighet.

Foto: Norges Råfisklag

Han går hardt ut i Øksnesavisas papirutgave og sier at dette vil få konsekvenser for næringslivet i havna og for fabrikken som er under bygging.

Gjennom selskapet Myre Havbruk har han søkt om dispensasjon fra arealplanen for å få etablere torskehotell på de to lokalitetene Oppmyrebogen og Hornet.

Første gangen har søkte var i 2015. Det ble søkt på ny i januar i år, men Reinholdtsen har ennå ikke fått svar, ganske enkelt fordi søknaden ikke har blitt behandlet i Øksnes kommune.

De to nevnte områdene benyttes i dag til mellomlagring av levende torsk, men den kan stå i merdene bare 12 uker. Deretter fallert den inn under akvakultur-lovverket.

Det betyr en annen tillatelse enn hva Reinholdtsen har i dag og Øksnes kommune må gi sin tilslutning før saken kan behandles av Nordland fylkeskommune.

- Det gjør meg fortvilet at kommunens politikere og saksbehandlere har høyde for at næringslivet blir skadet. Dette er ikke bra, sier han til avisen.