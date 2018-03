Går i fengsel for ren fjord

- Æ blir pensjonist til høsten, så æ har god tid til å sitte i fengsel.

Slik uttrykker Åse Marie Småvik seg i forhold til aksjonen Redd Repparfjorden som hun er en del av, ifølge Dagsavisens papirutgave.

I dag vil hun og andre protestere foran Stortinget mot at det er gitt tillatelse for dumping av gruveslam både i Repparfjorden i Finnmark men også i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

- Jeg har tidligere brukt sivil ulydighet i miljøkampen og utelukker ikke at det kan skje igjen, men akkurat nå bruker jeg all min tid på å få gjennomslag for saken på Stortinget, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til samme avis. Han har tidligere sittet i fengsel for sivil ulydighet.

- Jeg er villig til å gå like langt som miljøforkjemperne i Alta-aksjonen gikk i 1979-1980, sier Småvik, med henvisning til dem som måtte sone den gang.

- Jeg er sterkt imot sjødeponi ut i en lakseførende fjord. Vi har ingen garanti for at det ikke vil bli en katastrofal miljøforurensning. Vi har ikke lov til å forsøple og forringe fjorden og havet for de som kommer etter oss. Hensynet til miljøet må gå foran et usikkert antall arbeidsplasser, understreker Småvik.

Partiet Venstre har snudd i denne saken. I begynnelsen av forrige valgperiode sa partiets nestleder Ola Elvestuen og leder Trine Skei Grande, at disse to dumping-sakene var blant de viktigste miljøsakene for dem.

Nå er partiet en del av regjeringen, og i dag stiller det seg annerledes.

Elvestuen er klima- og miljøminister og sier nå at tillatelsene til å dumpe gruveavfall likevel ville bli opprettholdt. Under dagens markering er like fullt leder av Unge Venstre, Sondre Hansmark, blant appellantene.

- Jeg er imot dumping av gruveslam i Repparfjorden og Førdefjorden fordi jeg mener vi har et ansvar for å ta vare på naturen vår, og at det hensynet er mye viktigere enn kortsiktige arbeidsplasser, sier Hansmark.