Går videre med omorganiseringen

Landsstyret i Norges Fiskarlag tror fortsatt det er mulig å finne "en samlende løsning" på floka.

Foto: Erik Jenssen

Etter at nordlandsfiskerne i forrige uke sa nei til den tredeling av makt mellom kystfiskere og havfiskere som landsmøtevedtaket fra 2017 la opp til, måtte landsstyret tirsdag diskutere om dette betyr en terminering av hele prosessen med ny organisering, eller om det er grunnlag for å videre.

I en pressemelding fra Norges Fiskarlag fremgår det at landsstyret i et telefonmøte tirsdag besluttet å arbeide videre med saken, og at den tas opp til ny behandling i det neste Landsstyremøtet som holdes 30. og 31. oktober ved Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim.

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier Landsstyret ønsker å gå videre med saken og at det er vilje til å arbeide for å finne en samlende løsning.

Samtidig er det i dag oppstart av årsmøtet til Fiskarlaget Midt-Norge. Også her skal organisasjonssaken behandles, og det er ventet at fiskerne fra Trøndelag kommer til å finne sammen med kolleger lenger sør og danne Sør-Norges Fiskarlag.

Det er lagt opp til at Fiskarlaget organiseres i tre medlemslag, Nord-Norges Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt. Mens sistnevnte lag organiserer havfiskeflåten, organiserer de to første kystflåtemedlemmer. Stridens kjerne i det videre arbeidet er spørsmålet om disse tre lagene skal ha lik representasjon i Norges Fiskarlags landsmøte. I dag har Fiskebåt 17 av møtets 69 delegater, og det mener organisasjonen er feil all den tid de står for de største økonomiske bidraget til drifta av Norges Fiskarlag. Spørsmålet er kontroversielt fordi lagene som organiserer kystfiskerne mener det er medlemstall som skal danne grunnlaget for innflytelsen inn mot hovedorganisasjonen.