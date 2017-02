Garanterer ferskfisk på døra

Dagsfersk fisk levert på døra! Netthandelsbedriften kolonial.no er så sikker på at de skal klare det, at dersom fisken er mer enn en dag gammel får du pengene tilbake.

Foto: Erik Jensen

Nå lanserer Norges største matbutikk på nett det som sannsynligvis er Norges ferskeste fisk i dagligvarebransjen. Kolonial.no garanterer at du får fisken samme dag som den er skåret og pakket.

- Hvis bestillingen kommer til oss før klokken 22.30, blir den ferske, hele fisken kuttet, pakket og levert til lageret vårt innen klokken fem om morgenen. Det betyr at vi kan ha helt fersk fisk levert hos kunden bare timer etter bestilling, sier kommersiell direktør, Tor-Erik Aag.

Kolonial.no mener det ikke holder å bare levere "fersk fisk", den skal være superfersk, og gir deg derfor pengene tilbake dersom de ikke holder sin egen ferskhetsgaranti på én dag.

Ved å utnytte alle fordelene selskapet har som nettbutikk kan Kolonial.no gi kundene et best mulig produkt, levert når kunden ønsker. Den ferske fisken som blir lansert i dag er mulig gjennom et tett samarbeid med den anerkjente fisk- og viltgrossisten W. Køltzow.

Få sprellfersk fisk rett på døren

- Køltzow får leveranser av fersk sjømat hver kveld og natt hele uken gjennom. Når de mottar bestillingen blir fiskestykkene håndskåret i 200 eller 400 grams størrelser og pakket personlig til deg. Noen timer senere får du de sprellferske fisken levert på døren, sier en tydelig stolt Aag.

Køltzow, som tidligere bare har levert sine eksklusive råvarer bare til restauranter, hotell og fiskebutikker, garanterer at all fisk og sjømat er fisket av sertifisert bærekraftige bestander.

Fisk kan selges som fersk i ti dager

I en undersøkelse matforskningsinstituttet Nofima utførte for et par år siden, fremgikk det at norske forbrukere trodde en fersk fisk i fiskedisken var maksimalt et par, tre dager gammel. Sannheten er at den gjennomsnittlige holdbarhetstiden som blir satt på fersk fisk er hele 10 dager, ifølge Norsk Sjømatråd.

Dette er ikke godt nok for Kolonial.no og så trygge er de på at de kan tilby kundene sine den ferskeste fisken — at de innfører en dagsfersk fiskegaranti.

- Kolonial.no lover at fisken er kuttet og bearbeidet hos fiskegrossisten, pakket og deretter levert til kunden innen et døgn, sier Kolonial.nos kommersielle direktør.

Pengene tilbake hvis du finner ferskere fisk

Ifølge regelverket skal fersk fisk merkes med fangst- og slaktedato. Det betyr at du enkelt kan sjekke om Kolonial.no har den ferskeste fiskedisken.

- Sender du et bilde av et sjømatprodukt fra en annen, norsk dagligvarebutikk med en slaktedato ferskere enn den du fikk hos oss, gir vi deg pengene tilbake, lover Aag.

I tillegg til fisk vil nettstedet også tilby fersk hummer og blåskjell i den nettbaserte ferskvaredisken. Selskapet vil etter hvert utvide sortimentet og følge opp med sesongens sprellferske sjømat.

Raskest voksende dagligvarekonsept i Norden

Kolonial.no er Nordens raskest voksende selskap innenfor sin kategori. Nettmatbutikken tilbyr dagligvarer og middagsretter, enten levert hjem til nesten hele Østlandet, eller til hentepunkter hvor kunden selv kan plukke opp dagligvarene.