Garnsprettere trenger garnspretter

Her kommer en etterlysning til deg som har mye rart i boden.

Foto: Erik Jenssen

En av vekstbedriften Vestvågøy Asvos store tjenester er spretting av garn. Årlig tar de unna 25 tonn garnlin, mye takket være den effektive garnsprettemaskinen ved navn NetCutter4. Vanligvis er vi i journalistikken tilbakeholdne med så alt for konkret produktskryt, men i dette tilfellet lar vi daglig leder ved Vestvågøy Asvo, Janne K. Hovland få skryte uhemmet av kvaliteten.

Produsenten er nemlig konkurs og borte for mange år siden.

- Det er en kjempemaskin. Vi har to slike, og har kjørt dem i årevis. Men etter hvert ble den ene til delemaskin for den andre, og nå går det på stumpene løs også for denne. Vi har hatt pellementmakere og Reodor Felgener her som har tilpasset, ordnet og improvisert, men nå holder heller ikke det lenger, sier Hovland.

- Så nå er jo håpet at det blant Kyst og Fjords lesere befinner seg noen som har, eller vet om en slik maskin som står stuet vekk et eller annet sted. Vi kjøper den! er budskapet fra Vestvågøy Asvo i dagens kontaktannonse her på nettutgaven.