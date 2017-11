- Gi fritidsfisken til åpen gruppe

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag mener myndighetene må vurdere mange ulike tiltak for å gi åpen gruppe mer å fiske på, blant annet å omfordele fritidskvota.

Foto: Erik Jenssen

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag har i ettermiddag vedtatt følgende uttalelse ang. forslaget til regulering av kvoten til åpen kystgruppe. Som kjent har Fiskeridirektøren varslet at det kan gå mot en halvering av den enkelte båts kvoter i neste års torskefiske.

- Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til redegjørelsen fra Fiskeridirektøren til Reguleringsmøtet der det antydes opp mot en halvering av den garanterte kvoteandelen av torsk til flåten som fisker i åpen gruppe. Det er lagt opp til at også maksimalkvoteandelen må reduseres betydelig.

Situasjonen for fartøyene som drifter i åpen gruppe kan dermed i 2018 ble meget vanskelig. Bakgrunnen for denne situasjonen er som kjent overfiske i 2017 som blir fratrukket en allerede redusert gruppekvote i 2018, redusert overregulering til neste år for å forhindre et nytt overfiske og til sist er det ei kjensgjerning at deltakelsen i åpen gruppe har økt de siste 2 – 3 årene.

Nordland Fylkes Fiskarlag vil be Norges Fiskarlag medvirke til at situasjonen for gruppen blir så lett som overhodet mulig i 2018. Herunder må en vurdere alle muligheter for å tilføre gruppen fisk fra andre ordninger så som fra kystfiskekvoten og fritidsfiskekvantumet som avsettes hvert år. Sistnevnte kvantum er på 7.000 tonn og det foreligger ingen dokumentasjon som viser at dette kvantumet går med til den ordningen.

I tillegg må det straks settes i gang et arbeid med å sørge for at fiskermanntallet gir en riktig oversikt over hvem som er yrkesaktive fiskere både på blad A og blad B. Nordland Fylkes Fiskarlag har tidligere poengtert at kvalitetssikringen av hvem som står i fiskermanntallet ikke er god nok. En kan imidlertid ikke se at Fiskeridirektoratet som ansvarlig for manntalls-føringen har tatt så mye tak i dette.

Med andre ord må åpen gruppe vies oppmerksomhet fra Norges Fiskarlag slik at fartøy som driver her kan oppnå så pass lønnsomhet at de får en sesong ut av torskefisket."