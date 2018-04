- Gi mer hyse til trålerne

Trålnestor på Sortland, Ola Helge Holmøy (74), mener løsninga på hyseproblemet er å gi mer kvote til trålerne.

- Hvis årsaken er at hysekvotene i kyst er for store, bør vi se på fordelinga på nytt, sier Holmøy, som ikke er fornøyd med de årvisse refordelingene av hysa, som på slutten av året ender med kvoteoverføringer til havfiskeflåten.

- Dersom dette er en trend som bare vil fortsette, må vi og myndighetene i samarbeid gå aktivt inn og se på refordelingsprinsippene. Hvordan kan vi refordele i framtida, der hysa kan fiskes både effektivt og miljøvennlig?

- De som tror at ekstrahysa er en kjærkommen ekstrainntekt for oss, må tro om igjen. Hysa er best i mars, mens refordelingene foretas på høsten, når hysa både står spredt langt øst i havet, er små og har dårlig kvalitet. Skal vi få opp ekstrahysa, må vi dessuten holde igjen på torsken for å sikre at vi har kvote til nødvendig innblanding. Det er heller ingen ønskesituasjon.

Styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt er ikke enig med Holmøy i at havfiskeflåten bør få større hysekvoter.

- Ressursfordelinga ligger fast og skal ikke tukles med, sier Berfjord til Kyst og Fjord.

