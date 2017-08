Gi oss flere studieplasser!

- Gi Nord-Norge flere studieplasser, det vil være et kinderegg for å løse de arktiske utfordringene innen fiskeri og oppdrett.

Foto: Dag Erlandsen

Det sa Kathrine Tveiterås, instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø, da hun onsdag gikk i debatt med fiskeriminister Per Sandberg på AquaNor. Troms og Finnmark fylkeskommune arrangerte miniseminar om arktisk kompetanse og spurte hvilken ny kunnskap vi er avhengige av «for å legge til rette for og sikre bærekraftig og kunnskapsbasert vekst i havbruksnæringa i nord». Tveiterås svarte kontant at svaret avhenger av hvilken kompetanse landsdelen blir tilført.

- Dagens vekst innen forskning og utvikling på oppdrett finner vi først og fremst på Vestlandet. Vi trenger tilsvarende satsing i nord, der kompetansen kan knyttes tettere til våre problemstillinger enn det vi ser i dag. Erfaringsmessig vil en stor del av studentene slå seg ned i universitetsbyen etter endt utdannelse. Flere studenter i nord gir flere kandidater som kan forske på de arktiske problemstillingene.

- Derfor: Finansiér flere studieplasser. Det er en veldig bra løsning, sa hun.